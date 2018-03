© afp

RESULT

Beşiktaş 1-3 Bayern (agg: 1-8)



Nodeems Bayern am Allersmatch eng kloer 5:0-Victoire feiere konnt, war Bayern schonns esou gutt, ewéi sécher fir d'Véierelsfinalle qualifizéiert, esou dass e Mëttwoch net méi vill ubrenne konnt.Besiktas huet drockvoll ugefaangen a stoung relativ héich, fir den däitsche Rekordchampion fréi ënner Drock ze setzen. Ma och Bayern huet probéiert séier no vir ze spillen an esou zum Erfolleg ze kommen. Ma nach war keng vu béide Formatioune richteg geféierlech, dat sollt sech awer séier änneren, well an der 18. Minutt sollt dunn deen éischte Gol vum Match falen.Den Thomas Müller huet op der rietser Säit de Ball behaapt an huet de Ball präzis op den zweete Potto geflankt, wou den Thiago genau richteg stoung, esou dass hie just nach de Fouss huet missen dohinner halen, fir den 1:0 ze markéieren.D'Ekipp aus der Tierkei huet sech schwéier gedoen, fir géint déi staark Defense vu München zum Ofschloss ze kommen. Iwwerdeems huet Bayern ëmmer méi d'Kontroll vun der Partie u sech gerappt.Mat der Féierung fir München ass et dunn och an d'Paus gaangen. Besiktas huet eigentlech keng schlecht éischt Hallschent gespillt, ma et huet einfach an den entscheedende Situatiounen un der néideger Präzisioun a Konsequenz gefeelt, esou dass Bayern awer verdéngt vir war.Nom Säitewiessel gouf et dunn direkt eng ganz batter an onglécklech Aktioun, déi zum 2:0 fir Bayern gefouert huet. De Rafinha gouf iwwer déi riets Säit geschéckt, deen huet de Ball an d'Mëtte geflankt, wou et ee Mëssverständnes tëscht dem Kipper an dem Gönül gouf. Allebéid wollte se de Ball huelen an dunn ass de Ball ongléck vum Gönül an den eegene Gol gedréckt ginn.An der 59. Minutt gouf et dunn awer eng Reaktioun vun den Tierken, dat awer op Aluedung vun de Münchener. Déi hunn nämlech hannen de Ball ronderëm gespillt an do huet den Alaba de Ball verluer. Esou koum de Vagner Love am Strofraum un de Ball an deen huet am Falen de Ball laanscht den Ulreich an de Gol geschoss, et stoung just nach 1:2.Nom Géigegol war Bayern du relativ passiv an dat huet den Tierken natierlech och Opwand ginn an esou sinn hei och geféierlech Aktiounen entstanen. Esou hat de Pektemek an der 61. Minutt den Ausgläich um Fouss. De Spiller vu Besiktas war um 5-Meter zerwéiert ginn an huet geschoss, ma den Ulreich konnt de Ball mam Fouss deviéieren.dës Phas huet bis ronn 15 Minutte virum Enn vun der Partie ugehalen, ma dono huet Bayern dëst erëm besser geréiert a konnt Besiktas vum eegene Gol ewechhalen.An der 84. Minutt gouf et dunn d'Entscheedung, net wie weiderkënnt, déi war schonns laang gefall, ma wien de Retourmatch fir sech entscheet. An och de Retourmatch sollt Bayern gewannen, well ebe kuerz viru Schluss de Wagner op 3:1 stelle konnt. Den Alaba huet de Ball geflankt, dës gouf nach liicht ofgefälscht an um zweete Potto stoung de Wagner ganz eleng an huet de Ball mat der Broscht am Gol ënnerbruecht, deen esou also och säin éischte Gol an der Champions League feiere kann.Bei dësem Stand ass et bis zum Schluss bliwwen an esou qualifizéiert Bayern sech ganz souverän fir d'Ronn vun de beschten 8 Ekippen aus Europa. Iwwer zwee Matcher gesinn, stoung et um Enn 8:1 fir München.