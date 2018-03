X

E Mëttwoch war de komplette 15. Spilldag am nationale Futtball-Championnat. Hei gouf et nawell e puer Iwwerraschungen.

Jeunesse Esch - F91 Diddeleng 3:1

© Kevin Estebanez

Den Tabelleleader Diddeleng huet e Mëttwoch eng schwéier Rees missen untrieden an zwar déi op d'Escher Grenz. Ma den F91 hat sech vill virgeholl an dat hu si vun Ufank u gewisen. D'Gäscht stoungen héich a wollten Esch esou zu Feeler zwéngen. An der 6. Minutt gouf et dunn déi éischt Geleeënheet fir den Tabelleleader, de Ball war dem Luisi virun d'Féiss gefall, ma dee konnt de Kevin Sommer net iwwerwannen.An der 11. Minutt ass et dunn awer net méi ganz no Plang gelaf. D'Jeunesse hat eng Attack iwwer lénks lancéiert, hunn dunn den N'Diaye ugespillt, deen dunn am Diddelenger Strofraum gefoult gouf, esou dass den Här Durieux op de Punkt gewisen huet. Den Escher Kapitän, de Milos Todorovic ass ugetrueden an huet de Ball an de lénksen Eck geschoss fir d'1:0-Féierung.Den F91 wollt d'Partie ënner Kontroll halen, mee dat ass hinnen net wierklech gelongen, dat well d'Jeunesse ëmmer nees séier a geféierlech Konterattacke gelaf ass. Esou konnt Esch an der 28. Minutt esouguer op 2:0 erhéijen. De Lapierre huet sech op der lénkser säit gutt géint den Tom Schnell duerchgesat an huet de Ball an d'Mëtt gespillt, wou den N'Diaye de Ball iwwert d'Linn gedréckt huet fir den 2:0.Diddeleng ass och an der zweeter Hallschent net vill gegléckt a wann da stoung ee ganz staarke Kevin Sommer tëscht de Pottoe bei der Escher Jeunesse.An der 84. Minutt gouf et dunn déi entgülteg Entscheedung an dëser Partie. De Ball ass virun d'Féiss vum Stumpf gefall an deen huet sech net biede gelooss an huet fir den 3:0 gesuergt.Den Da Cruz konnt an der 92. Minutt nach op 1:3 verkierzen, ma dee Gol koum awer definitiv ze spéit, well Diddeleng verléiert mat 1:3 op der Grenz.

Hueschtert - Munneref 1:3

D'Gäscht vu Munneref haten ee perfekte Start erwëscht, well direkt déi éischte Golchance war dobannen. Bei engem héije Kappball koum de Sinani zum Kappball, dëse konnt nach geblockt ginn, ma och den Natami koum zum Kappball an déi Kéier konnt keen Hueschterter méi eppes entgéint setzen an esou war et déi fréi Féierung fir Munneref.Nom Géigegol huet Hueschtert dunn och besser an d'Partie fonnt a konnt sech direkt e puer Golchancen erausspillen. dës hu si awer net genotzt, esou dass d'Ekipp aus dem Gréngewald mam 1:0-Réckstand an d'Paus gaange sinn.Munneref huet an der zweeter Hallschent vill probéiert, dat ouni Erfolleg. Munneref war einfach méi geféierlech a méi konsequent, wat si och nach zweemol ënner Beweis gestallt hunn. An der 77. Minutt huet de Bekkouche op 2:0 gestallt, ier den Touré an der 81. Minutt fir d'Entscheedung gesuergt huet.An der 90. Minutt gouf et nach den Éieregol vum Battaglia. Um Enn wënnt Munneref verdéngt mat 3:1 zu Hueschtert.

RFCU Lëtzebuerg - Fola Esch 2:1

Racing-Fola © Jeff Birsens

An der Ufanksvéierelstonn hat d'Escher Fola gréisstendeels méi Ballbesëtz, ma si konnten et awer net verhënneren, dass de Stater Racing ëmmer nees Attacke lancéiere konnt. Ma keng vu béiden Ekippe war richteg geféierlech.déi éischt richteg geféierlech Aktioun gouf et eréischt an der 32. Minutt, hei huet den Da Mota den Humbert fonnt, ma deen huet de Ball just op de Potto gekäppt.An der 37. Minutt gouf et dunn een Eelefmeter fir d'Lokalekipp, dat nodeems den Tom Laterza den Nakache am Strofraum op de Buedem gedréckt hat. Den Edis Osmanovic hat sech där Affär ugeholl an huet och vum Punkt verwandelt.Kuerz virun der Paus gouf et dunn nach bal den Ausgläich, mee de stramme Schoss vum Muharemovic ass just widder d'Lat gaangen.No der Paus ass laang näischt geschitt, ma an der 76. Minutt gouf et dunn een Eelefmeter fir d'Fola. Den Hadji huet dësen awer nëmmen op de Potto geschoss.7 Minutte méi spéit dunn ee weidere Schock fir d'Fola. De Shala huet den da Mota lancéiert an de Lëtzebuerger Nationalspiller ass virum Gol äiskal bliwwen a konnt op 2:0 erhéijen.D'gäscht hunn dunn awer eng Reaktioun gewisen a si konnten an der 86. Minutt duerch de Laterza verkierzen. Um Enn sollt et awer net duergoen, fir nach ee Gol ze markéieren, esou dass de Racing mat 2:1 gewënnt.

Progrès Nidderkuer - UNA Stroossen 1:1

© Bob Leven

Zu Nidderkuer hate béid Ekippe liicht Startschwieregkeeten. Weder Nidderkuer, nach d'Gäscht vu Stroossen konnten an der Ufanksphas iwwerzeegen. Et waren esouguer déi Stroossener, déi déi éischt Chance vum Match haten, ma hei huet de Schulz no Flank vum Delgado de Ball wäit donieft gekäppt.An der 27. Minutt huet Nidderkuer du bewisen, dass si och effikass sinn, well si konnte mat hirer éischter richteger Chance a Féierung goen. Do war et de Kevin Kerger, deen am Wanter vu Stroossen op Nidderkuer gewiesselt ass, deen de Ball aus ronn 7 Meter an de Gol schéisse konnt.No der Féierung konnt Nidderkuer dunn och dat gewinntent Spill opzéien. Si hunn dominéiert an hu gutt no vir gespillt, mee bei de Stroossener huet ee staarke Ralph Schon schlëmmeres verhënnert, esou dass et virum Säitewiessel beim 1:0 bliwwen ass.Nidderkuer huet zu Ufank der zweeter Hallschent weider dominéiert, konnt awer net vill Profit draus schloen. Stroossen huet dat bestrooft, well den Agovic huet an der 61. Minutt ausgeglach. Den Delgado gouf iwwer d'Säit lancéiert, deen huet de Ball an d'Mëtt ginn an den Edis Agovic konnt verwandelen.Nidderkuer huet et verpasst, fir dës Partie ze gewannen an esou ass et beim Remis bliwwen.

Victoria Rouspert - Union Titus Péiteng 0:2

Déi 215 Spectateuren um Camping zu Rouspert hunn an den éischte 45 Minutten keng wierklech animéiert Partie gesinn. Béid Ekippen haten am Offensivspill net vill ze bidden. Vill Feelpäss hunn d'Opbauspill op béide Säiten eliminéiert. Et goung mat engem onspektakulären 0:0 an d'Paus.No der Paus huet d'Union Titus Péiteng dunn awer opgedréint an hat zwou gutt Geleeënheeten duerch den Dzanic an de Bojic, ier si dunn an der 57. Minutt a Féierung goe konnten.No engem Feeler an der Rousperter Defense huet den Esch de Ball op de Basic gespillt, deen direkt ofgezunn huet an dem Bürger am Gol keng Chance gelooss huet.Kuerz viru Schluss, an der 87. Minutt huet den Esch dunn och fir d'Entscheedung gesuergt. De Gashi huet de Gol preparéiert an den Esch huet aus ronn 12 Meter de Ball an de Gol geschoss. Esou wënnt Péiteng och verdéngt mat 2:0.

FC Rodange - US Esch 1:0

Zu Rodange koum et zum Duell tëscht zwee Opsteiger an hei war et d'Lokalekipp, déi vun Ufank u besser gespillt huet. Vun Esch war offensiv net vill ze gesinn. Rodange war engagéiert, ma et huet um néidege Succès gefeelt an der éischter Hallschent.Rodange hat an der 19. Minutt déi éischt gutt Chance, wou de Kappball vum De Sousa nom Fräistouss vum Hornuss just laanscht de Gol goung. Ouni Goler ass déi éischt Hallschent op en Enn gaangen.No der Paus war et en onverännert Bild, Rodange huet gespillt a vun Esch ass net vill komm. No ronn enger Stonn gouf et dunn d'Erléisung fir Rodange. De Yao huet ee Schoss ofginn, deen Dog nach beréiert huet an esou och de Ball deviéiert huet. De Ball ass am Gol gelant, keng Chance fir de Golkipp.Bis zum Schluss sollt sech näischt méi un dësem Resultat änneren, esou dass Rodange gewënnt an d'US Esch weider ofgeschloen op der leschter Tabelleplaz bleift.

RM Hamm Benfica - Déifferdeng 03 0:1

© Gilles Carlizzi

De Gol vum Match huet de Pepe ALVES Ribeiro fir den FCD03 geschoss. © Val Wagner

Och tëscht dem RM Hamm an Déifferdeng 03 sollten an den éischte 45 Minutte keng Goler falen. Et war eng equilibréiert éischt Hallschent, wou et awer d'Gäscht vun Déifferdeng waren, déi déi besser Aktiounen op hirem Kont haten. Virun allem de Perez huet ëmmer nees fir Onrou an der géignerescher Hallschent gesuergt, ma Zielbares koum awer net dobäi eraus.Nom Säitewiessel war Déifferdeng dunn awer direkt präsent an hat eng weider Chance duerch de Perez, mee och hei sollt näischt geschéien. an der 53. Minutt war et dunn awer esou wäit. De Jänisch huet ee Fräistouss an de Strofraum bruecht, de Ball gouf hei awer erausgekäppt. Deen ass awer bei de Ribeiro geflunn, deen de Ball aus ronn 20 Meter per Volley an de rietsen Eck geknuppt huet.Hamm konnt sech dono net méi iwwerzeegend weisen a verléiert mat 0:1 doheem géint Déifferdeng.