E Mëttwoch den Owend huet RSR Walfer matgedeelt, dass de Veräin an den Trainer Serge Karier sech gëeenegt hunn, fir no der Saison getrennte Weeër ze goen.

Seng leschte Partie wäert den Trainer vun de Walfer Hären dann den 30. Mäerz géint Esch hunn. De Serge Karier war ronn 10 Joer beim Veräin vu Walfer an huet och e puer Titele gewonnen. Mat den Damme konnt hien zum Beispill 4 mol de Championstitel feieren an 3 mol d'Coupe gewannen.

Communiqué vum RSR Walfer



Betrifft: RSR Walfer und Serge Karier beenden Zusammenarbeit

In seiner Vorstandssitzung vom vergangenen Dienstag, 13. März 2018, sind der RSR Walfer sowie sein bisheriger Herren-Trainer Serge Karier in beiderseitigem Einvernehmen zum Entschluss gekommen, ihre gemeinsame Tätigkeit mit Ende der Saison 2017/18 zu beenden. Im Anschluss der Partie in der Novotel League am Freitag, 30. März in Walferdingen gegen Esch, legt Serge Karier alle seine Ämter in Walferdingen nieder.

Somit endet in gut zwei Wochen eine zuvor rund zehn Jahre währende und überaus erfolgreiche Zeit zwischen dem RSR Walfer und Serge Karier. Diese Periode war gepflastert von etlichen Erfolgen; sowohl im Damen- als im Herren-Bereich. Mit den RSR-Damen heimste Serge Karier folgende Titel ein: 4x Meister (2001, 2014, 2015, 2017) und 3x Pokalsieger (2013, 2015, 2017). Ferner wurde er 2013 Vize-Meister und 2011, 2012 sowie 2014 erreichte er als Damen-Coach das Pokal-Endspiel. Mit Beendigung der Saison 2016/17 legte Serge Karier dann das Amt des Damen-Trainers nieder um sich diese Saison nurmehr den Herren – mit denen er 2016 Vize-Meister wurde und 2011 sogar als unterklassiger Verein sensationell den Pokalsieg feiern durfte –, zu widmen.

Unvergessen auch die Auftritte auf europäischer Bühne; sowohl mit den RSR-Damen wie auch -Herren. Erinnert sei u.a. an die erfolgreiche Qualifikation für das 1/16-Finale im Challenge Cup der Damen; dies nachdem zuvor in der 2. Runde der zypriotische Vertreter aus Famagusta (3:0-Sieg im Hinspiel in Walferdingen und 3:1 im Rückspiel) ausgeschaltet werden konnte.

Der RSR Walfer hat Serge Karier in all seinen Jahren, in denen er im Dienste des Walferdinger Volleyballklub äusserst aktiv zu Werke ging, viel zu verdanken und daher gebührt ihm der Dank des ganzen Vereins.