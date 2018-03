Lues a lues gëtt et ganz spannend an der Éierepromotioun, virun allem am Duell ëm déi zweet Plaz an am Ofstigskampf.

Equipe Points Buts A Buts B Diff. Matchs

1. Rëmeleng 40 34 17 17 16 2. Käerjeng 34 46 22 24 16 3. Etzella 34 36 18 18 16 4. Wooltz 71 26 46 20 26 15 5. Hesper 25 33 29 4 16 6. Millebach 24 25 25 0 16 7. Sandweiler 21 22 23 -1 16 8. Mäertert-Waasserbëlleg 21 21 28 -7 16 9. Kanech 21 24 36 -12 16 10. Ierpeldeng 20 23 27 -4 16 11. Mamer 16 24 29 -5 16 12. Gréiwemaacher 12 16 35 -19 16 13. FF Norden02 11 17 34 -17 15 14. Union05 Käl/Téiteng 10 21 45 -24 16

Um 15. Spilldag gouf et kloer Victoirë vun Hesper a vun der Etzella. Hesper klappt Mäertert-Waasserbëlleg mat 5:2 an d'Etzella wënnt 4:1 zu Mamer. Déi Ettelbrécker sinn domat och elo punktgläich mat de Käerjenger, déi sech e Mëttwoch den Owend mat 0:1 zu Ierpeldeng hu misse geschloe ginn. Gegléckten Depannage. De Marc Oberweis huet sengem Kolleg an Ierpeldenger Trainer Charel Leweck an der Éierepromotioun um 15. Spilldag eng éischte Kéier no sengem Transfert am Wanter, ausgehollef, a Klack huet den Tabellen-10. mam fréieren Nationalgolkipp a fréiere Kapitän vun der Escher Jeunesse 1:0 géint den 2. Käerjeng gewonnen. Den Tabelleleader Rëmeleng huet iwwerdeems mat 2:0 géint den FF Norden gewonnen an huet elo 6 Punkten Avance op Käerjeng.Millebaach - Kanech 2:0Sandweiler - Gréiwemaacher 3:1Wolz - Käl/Téiteng 3:2