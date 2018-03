© UEFA.com

Si sinn der Finale dem 26. Mee 2018 zu Kiew e Schratt méi no. Elo sti sech nach déi beschten 8 Equippen aus der Champions League géintiwwer. A just 4 vun hinnen kënnen dës Ronn iwwerstoen an an d'Halleffinall kommen.FC Barcelona - AS RoumFC Sevilla - FC Bayern MünchenJuventus Turin - Real MadridLiverpool - Manchester CityD'Allersmatcher vun der Véirelsfinall ginn den 3. a 4. Abrëll gespillt, d'Retourmatcher déi Woch dono.Fannt d'Equippen, déi an der Véirelsfinale vun der Champions League géintenee spillen.