En Donneschdeg gouf et beim Super-G zu Are eng Victoire vum Sofia Goggia. Tina Weirather kënnt op déi 6. Plaz a séchert sech d'Kristallkugel am Super-G.

© afp

D'Italienerin Sofia Goggia wënnt mat 0,32 Sekonnen Avance op d'Viktoria Rebensburg aus Däitschland a mat 0,53 Sekonne Virsprong op d'Amerikanerin Lindsay Vonn. Dem Tina Weirather aus Liechtenstein ass déi 6. Plaz duergaangen, fir de Weltcup am Super-G ze gewannen.D'Lara Gut, esou wéi d'Olympiagewënnerin Ester Ledecka sinn net am Zil ukomm.Bei dengouf et am super-G eng Victoire vum Vincent Kriechmayr, dat 0,04 Sekonne virum Christoph Innerhofer an 0,08 Sekonne virum Thomas Dreßen an dem Aksel Lund Svindal.