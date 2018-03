Sonndes, den 22. Abrëll ass déi 9. Editioun vum Urban Trail an der Stad. D'Organisateure ginn dovunner aus, dass eng 3.500 Leefer un den Depart ginn.

Sport: Am meeschte gelies

© pressphoto Archiv

Dat wier een neien Rekord. Nieft dem Nuets-Marathon ass den Urban Trail mëttlerweil déi zweet gréisste Laf-Course, déi bei eis am Land organiséiert gëtt. Fir den Organisateur, José Azevedo, ass awer nach Loft no uewen. Mee do misst ee weider vill dru schaffen, och dass de Parcours esou flott bleift, ewéi en ass.





9. Editioun vum Urban Trail/Reportage Rich Simon



Fir d'Kanner ginn zwou Courssen iwwer 900, respektiv iwwer 1.600 Meter ugebueden. Trail-Distanze sinn déi vun de leschte Joren. Dat heescht iwwer 13, 27 a 34 Kilometer. Nei ass awer een Trail iwwer 18 Kilometer. Dee kann een eleng oder an der Ekipp zu 3 lafen. Déi verschidde Parcoursen, déi bleiwen vis à vis vun de leschte Joren déi selwecht.De José Azevedo a seng Ekipp probéieren all Joer nees ee flotte Parcours opzebauen. Dacks koum de Reproche, dass et zu Stau koum, ma dat probéiert een ze verbesseren.Den éischten Depart ass um 20 vir 11. Da ginn d'Leefer un de Start vun der 34 Kilometer-Course.