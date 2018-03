Beim ITF-Tournoi zu Gonesse wënnt d'Eleonora Molinaro mat 6:4 a 6:2 géint d'Manon Leonard a steet domat an der Véierelsfinall.D'Mandy Minella ass zu Santa Margherita Di Pula ugetrueden, hei hat si et am zweeten Tour mam Fiona Ferro ze dinn. Um Enn verléiert d'Lëtzebuergerin mat 6:7, 7:5 an 1:6.