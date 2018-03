Kloer weider: Marseille

An der Europa League ginn d'Partië jo an der Reegel all op engem Owend gespillt, dofir stoungen dann net manner wéi 8 Matcher um Programm vum Donneschdeg.Lass goung et umzu Moskau, wou Atletico Madrid bei Lokomotiv huet mussen untrieden. Eng relativ sécher Saach, well Madrid doheem 3:0 gewonnen hat. De Retourmatch ass du souguer nach méi kloer ausgefall, well Atletico wéi en Zuch iwwer Lokomotiv gefuer ass a 5:1 gewënnt. Am Total also: 8:1 fir d'Spuenier.Umware 4 aner Partien:Lazio geet 2:0 op Kiew gewannen, nodeems d'Réimer doheem zu Roum just 2:2 géint Dynamo gespillt haten. Ma duerch déi kloer Auswäertsvictoire steet Lazio an der Véierelsfinall.Chance hat Leipzig, déi zu Sankt Peterburg 1:1 gespillt hunn. dat goug duer, well doheem hat RB 2:1 géint Zenit gewonnen. De Gol zu Sankt Petersburg war also wichteg an e war scho relativ fréi gefall, an der 22. Minutt. Zenit konnt direkt no der Paus ausgläichen, ma dobäi ass et bliwwen.Näischt ubrenne gelooss huet Marseille. Doheem hat ee Bilbao 3:1 geklappt, du Bilbao elo um Donneschdeg 2:1, domat ass Marseille kloer qualifizéiert.Tëscht Pilsen a Sporting stoung et no 90 Minutten 2:0, also genee dat ëmgedréinte Resultat wéi am Aller, wou Sporting 2:0 gewonnen hat, domat huet d'Entscheedung mussen an der Verlängerung gesicht ginn. A well de Portugisen hei e Gol gelongen ass, verléiere si zwar nach ëmmer 1:2 a Polen, ma se stinn awer an der Véierelsfinall, well et am Total 3:2 fir de Sporting steet a wéinst dem Auswäertsgol hätt Pilsen nach zweemol treffe missen, fir weiderzekommen.Umgoufen dunn nach dës 3 Matcher ugepaff:Dortmund hat jo zu Salzburg géint Red Bull en 0:2-Réckstand guttzemaachen, abee, dat ass net gelongen, well um Enn geet d'Partie zu Salzburg ouni Goaler aus, domat ass d'Borussia raus.Lyon huet sech doheem 2:3 vun ZSKA Moskau iwwerrasche gelooss an domat konnt Moskau den 0:1-Retard aus dem Aller ophuelen an ass op Grond vun den Auswäertsgoler weider!Arsenal war do méi souverän: No der 2:0-Victoire zu Mailand konnt ee sech och doheem géint den AC Milan behaapten an zwar mat 3:1.Lokomotiv Moskau - Atletico Madrid 1:5Aller: 3:0 fir MadridDynamo Kiev - Lazio Roum 0:2Aller: 2:2Zenit Sankt Petersburg - RB Leipzig 1:1Aller: 2:1 fir LeipzigBilbao - Marseille 1:2Aller: 3:1 fir MarseilleViktoria Pilsen - Sporting 2:0Aller: 2:0 fir SportingLyon - ZSKA MoskauAller: 1:0 fir LyonRed Bull Salzburg - Borussia DortmundAller: 2:1 fir SalzburgArsenal - AC MilanAller: 2:0 fir Arsenal