De Ken Diederich um Mikro vum Jeff Kettenmeyer



Am Kader der Emissioun "Radio Sport Club" op RTL Radio Lëtzebuerg huet de Ken Diederich annoncéiert, datt hien déi nächst Saison net méi op der Bänk vun der Amicale Steesel wäert sëtzen.

De ganzen Interview mam Ken Diederich



Fir de Ken Diederich ass et virleefeg déi lescht Coupe-Finall als Trainer vun der Amicale Steesel. Hien huet, éier et elo offiziell annoncéiert gouf, scho mam President a mat der Equipe geschwat. Als Trainer weess een, wéini de Moment komm ass, fir opzehalen. Dës Saison huet d'Amicale nach d'Méiglechkeet, fir Titelen ze gewannen an dowéinst huet de Ken Diederich d'Decisioun geholl, fir no dëser Saison opzehalen.