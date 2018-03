© pressphoto Archiv

Beim ITF-Tournoi zu Gonesse steet d'Eleonora Molinaro elo an der Ronn vun de beschte 4 an trëfft hei op d'Gewënnerin vun der Partie tëscht dem Emma Lene an dem Justine Pysson.E Freideg hat d'Eleonora Molinaro am 1. Saz nach liicht Problemer mat hirer Géignerin aus Italien, ma am zweete Saz huet déi jonk Lëtzebuergerin ganz kuerze Prozess gemaach an domat bleift si an der Erfollegspur a peilt déi nächst Finall un.