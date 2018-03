© pressphoto Archiv

Dobäi hat de Match gutt ugefaange fir d'Ekipp vum Lëtzebuerger Trainer. An der 25. Minutt huet nämlech de Schütz ee Fräistouss an de Strofraum bruecht an do war et de Börner, dee virum Golkipp um Ball war an esou de Ball an den eidele Gol käppe konnt.Mee d'Reaktioun vun Düsseldorf huet net laang op sech waarde gelooss. Bielefeld huet de Ball am Mëttelfeld verluer, de Fink ass bis op de 16- Meter gelaf, huet hei de Ball op den Hennings ginn an dee konnt aus ronn 16 Meter ausgläichen. Mat dësem Stand goufen dunn och d'Säite gewiesselt.No der Paus huet net laang gedauert bis op een Neits ee Gol gefall ass. An der 50. Minutt huet de Schütz ee Fräistouss aus ronn 20 Meter direkt verwandelt an hei huet de Wolf am Gol vun Düsseldorf net immens gutt ausgesinn.Mee nees konnten d'Haushäre séier eng Äntwert fannen. Nëmme 7 Minutte méi spéit huet de Sobottka no engem Gewulls am Strofraum getraff.An der 68. Minutt hu si dunn eng éischte Kéier an dëser Partie d'Féierung iwwerholl. No engem Corner konnt nämlech de Bodzek per Kapp markéieren. Nëmmen dräi Minutten drop gouf et dunn d'Entscheedung, den Hennings an de Raman konnt sech zu zwee ganz fräi virum Ortega presentéieren. Den Hennings huet de Ball am leschte Moment eriwwergeluecht op de Raman, deen an den eidele Gol getraff huet. Mat dësem Resultat ass de Match dunn och op en Enn gaangen.An der zweeter Partie vun e Freideg den Owend wënnt Holstein Kiel mat 2:1 géint Heidenheim. Fir Kiel hunn de Schindler an de Kinsombi getraff. De Gol vum Verhoek fir Heidenheim ass ze spéit komm.