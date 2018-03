Domat ass Stuttgart elo nach just 3 Punkte vun enger internationaler Plaz an der Bundesliga fort. Dobäi hat een de VfB am Januar nach als Ofstigskandidat gehandelt ...Ënnert dem Trainer Tayfun Korkut konnt de VfB 17 vu méiglechen 21 Punkte kréien. Domat ass Stuttgart déi zweetbescht Ekipp an der Réckronn.Fir d'Victoire huet de Mario Gomez mat direkt zwee Goler gesuergt.Fir Freiburg hat den den Nils Petersen getraff, esou datt et an der Mëtt vum Match 1:1 stoung, éier de Gomez an der 75. op en Neits getraff huet.Borussia Mönchengladbach - TSG HoffenheimEintracht Frankfurt - Mainz 05Augsburg - Werder BremenHamburger SV - Hertha BSCVfL Wolfsburg - Schalke 04Borussia Dortmund - Hannover 96Köln - Bayer LeverkusenRB Leipzig - Bayern München