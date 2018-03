Déi spuenesch Zeitung "El mundo deportivo" schreift um Samschdeg, et géif en Accord de principe ginn tëscht dem Stiermer an dem Club vu Madrid.

D'Bild-Zeitung huet d'Info opgegraff, preziséiert awer, datt fir esou e Mega-Wiessel vum Robert Lewandowski bei déi Kinneklech am Summer "just nach" den Okay vun de Münchener feelt ...Also och wann " El mundo deportivo " vun engem "Principio de acuerdo entre Real Madrid y Lewandowski" schreift, schéngt et awer nach laang net kloer, ob et dann och wierklech zu deem Wiessel kënnt, ëmmerhin steet de polnesche Spiller bis Juni 2021 beim FCB ënner Kontrakt.