D'Eléonora Molinaro ass weider ganz gutt a Form an huet et dëst Joer eng weider Kéier an d'Finall vum engem ITF-Tournoi um Proficircuit gepackt. Déi 17 Joer jonk Lëtzebuergerin hat jo den ITF-Tournoi zu Antalya gewonnen, zu Grenoble an Amiens gouf et eng Defaite an der Finall.Beim ITF-Tournoi zu Gonesse a Frankräich huet d'Eléonora Molinaro (WTA-514) elo d'Chance sech e Sonndeg eng weider Victoire ze sécheren. No der 2-Saz-Victoire (6:2 a 6:0) an der Halleffinall géint d'Emma Lene (WTA-893) waart um Sonndeg entweder d'Marine Partaud (WTA-464) aus Frankräich oder d'Marie Benoit (WTA-357) aus der Belsch op d'Lëtzebuergerin.