Um 27. Spilldag vun der däitscher Fussball Bundesliga verléiert Hamburg doheem géint d'Hertha, Bremen séchert sech ganz wichteg Punkten zu Augsburg, Frankfurt dominéiert géint Mainz a Mönchengladbach an Hoffenheim trennen sech no engem faszinante Match mat 3:3.

Augsburg - Werder Bremen 1:3

No engem Succès um 26. Spilldag géint Köln wollt Bremen och um Samschdeg wichteg Punkte géint den Ofstig afueren. Dat huet spéitstens no véier Minutten dunn och Augsburg missen agesinn. Just esou laang huet et nämlech gedauert bis den Ishak Belfodil Bremen a Féierung bruecht huet. Kuerz virun der Paus huet Werder am Numm vum Belfodil dunn nach eng Kéier zougeschloen. No engem super Pass vum Max Kruse konnt den Algerier de Ball mat bësse Chance laanscht de Golkeeper spillen a stoung ganz alleng virum Gol. Do huet sech de Spiller mat der Nummer 29 natierlech net zweemol biede gelooss an huet de Score op 2:0 geschrauft. Augsburg huet awer net opginn an konnt an der 63. Minutt no enger Flank vum Max op de Khedira op 1:2 verkierzen. Wei sou oft an dëser Saison hatt Werder Bremen awer ee Max Kruse a senge Reien deen den Ënnerscheed gemaach huet. Nodeems et Chaos an der Augsburger Defense gouf, koum de Kruse am Strofraum un de Ball an schéisst de Ball wonnerschéin laanscht de Marwin Hitz an de Wénkel. Domadder war de Match entscheed.

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim 3:3

Mönchengladbach huet virun dësem Match an der Réckronn an néng Matcher just siwe Punkte konnten afueren a sinn an der Tabell bis op déi 10. Plaz erofgerutscht. Et huet also missen eng Reaktioun géint Hoffenheim kommen fir nach ee Wuert ëm d'international Plazen wëlle matzeschwätzen. An der 13. Minutt dunn awer de Schock. No engem Hoffenheimer Eckball ass de Benjamin Hübner am héchste gesprong an huet d'Gäscht 1:0 a Féierung bruecht. Mönchengladbach huet ab deem Moment awer een anert Gesicht gewisen a méi Drock no vir gemaach. Nodeems dëst awer bal duerch ee Konter vun Hoffenheim bestrooft gouf, huet den Josip Drmic an der 33. Minutt fir d'Fohlen konnten ausgläichen. Obwuel den Arbiter selwer huet missen de Videobeweis a Betruecht zéien fir ze kontrolléieren ob d'Hand am Spill war oder net, huet hien sech entscheed den Treffer ze ginn an de Match ass mam Score vun 1:1 an Paus gaang.An den zweete 45 Minutten hu sech béid Equipë laang näischt geschenkt bis de Mönchengladbacher Hofmann sech anescht entscheed huet a mat engem Feeler um Gnabry ee ganz kloren Eelefmeter verschëld huet. Dësen huet de Kramaric ganz souverän verwandelt an d'Borussia loung op ee neits erëm hannen. Den Hofmann konnt an der 72. Minutt säi Feeler awer erëm gutt maachen. Mat engem super Pass op de Lars Stindl konnt den däitschen Nationalspiller no ganz laanger Zäit endlech erëm de Wee an de Gol fannen an huet de Match domadder eng zweete Kéier ausgeglach. Ma just eng Minutt drop war d'Freed fir d'Borussia schonn erëm eriwwer. No engem Ballverloscht am Mëttelfeld vum onglécklechen Hofmann, schalt Hoffenheim ganz schnell ëm an den Uth passt de Ball reaktiounsschnell op de komplett freie Grillitsch, deen de Ball an de lenken Eck setzt. Dëse Match war awer esou verréckt, dass d'Borussia nach eng drëtte Kéier konnt reagéieren an an der 90. Minutt duerch de Ginter nach zum verdéngten 3:3 komm ass.

Eintracht Frankfurt - Mainz 05 3:0

An engem ganz interessante Match, goung et fir Frankfurt ëm wichteg Punkten fir d'international Plazen a fir Mainz géint den Ofstig.Dëst huet also ee ganz interessante Match versprach. Ma genau sou ass et och lassgaang. No just 7 Minutten stoung de Boateng nämlech ganz alleng am Strofraum an huet aus spatzem Wénkel de Ball spektakulär Volley geholl mam Resultat, dass de Ball de Wee an de Filet fonnt huet. Mainz loung also ganz séier a Réckstand mee si hu sech net decouragéiere gelooss a probéiert séier den Ausgläich ze markéieren. Ma dëst ass aus Mainzer Siicht awer leider no hanne lassgaang. An der 23. Minutt huet sech Frankfurt nämlech ee ganz schéine Gol erausgespillt a konnt duerch de Luka Jovic op 2:0 erhéijen. Ma et sollt nach méi schlëmm fir Mainz kommen. No enger ganz schlechter Mainzer Defensivleeschtung ass de Frankfurter Ante Rebic un de Ball komm an konnt dësen äiskal an de lenken Eck setzen. Mam Score vun 3:0 ass et an d'Paus gaang. No der Paus huet d'Eintracht de Match geréiert a Mainz hatt näischt méi dergéint ze setzen.

Hamburger SV - Hertha Berlin 1:2

Als drëtten Trainer fir dës Saison beim HSV huet sech fir de Christian Titz keng einfach Situatioun presentéiert. Den HSV huet nämlech doheem misse géint d'Hertha vu Berlin untrieden. Den Titz huet awer direkt a sengem éischte Match Courage gewisen an direkt sechs Changementer virgeholl. An dëst sollt belount ginn. Den HSV huet nämlech ewéi ausgewiesselt geschéngt. Obwuel si an der Defensiv nach deelweis gewackelt hunn, war Offensiv eng aner Equipe ze gesinn. No 25 Minutten sollt dann och d'Belounung kommen. Nodeems Berlin ganz héij gepresst huet, konnt den HSV mat enger super Pass vum Kostic op den Douglas Santos déi ganz Berliner Defense iwwerspillen an de Brasilianer huet de Kriseveräin aus Hamburg a Féierung geschoss.No der Paus huet d'Hertha ëmmer méi Drock no vir gemaach an den HSV huet an der Defense gewackelt. Wann een dann och nach d'Gäscht komplett fräi flanke léist an am Strofraum net konsequent Defense spillt, ass d'logesch Konsequenz dat een sech den 1:1 afänkt. Genau sou ass et an der 55. Minutt gaang an de Valentino Lazaro konnt bal ongestéiert eng Flank vum komplett fräie Plattenhardt verwäerten an de Match ausgläichen. Hamburg ass senger Linn dunn trei bliwwen an huet weider just zweetklasseg Defense gespillt. Dovunner huet an der 63. Minutt de jonke Berliner Maier profitéiert ewéi hien sech op der rietser Säit géint net manner ewéi dräi Hamburger Defenseure konnt duerchsetzen a de just agewiesselten Kalou ugespillt huet deen de Ball ouni Problemer konnt am Gol ënnerbréngen. Bannent 8 Minutten hat d'Hertha also de Match gedréit a fueren mat dräi Punkten zeréck op Berlin.