Am Schi Alpin ass de Weekend zu Are a Schweden d'Finall vum Weltcup. Um Samschdeg huet sech de Marcel Hirscher beim leschte Riseslalom behaapt.

© afp

Scho virum leschte Riseslalom vun der Saison stoung de Marcel Hirscher als Gewënner an dëser Discipline fest. Den Éisterräicher huet mat der Victoire e Samschdeg sechs vu siwe Riseslalomen dëse Wanter fir sech entscheed. Hannert dem Gewënner vum Gesamtweltcup sinn den Norweeger Henrik Kristoffersen an de Fransous Victor Muffat-Jeandet e Samschdeg op d'Plazen 2 an 3 gefuer.Fir de Marcel Hirscher ass et déi 13. Victoire dës Saison.