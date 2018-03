© afp

Nom Sprint war de Fransous Martin Fourcade als Drëtten e Samschdeg an der Poursuite op d'Stréck geschéckt ginn. Och zwee Feeler konnten de Leader am Gesamtweltcup net stoppen. Um Enn hat de Fourcade eng Avance vun 18 Sekonnen op de Lukas Hofer aus Italien an der 32 op de Johannes Thingnes Bö aus Norwegen.



Bei den Dammen huet Frankräich d'Staffel-Course gewonnen. Op d'Plazen 2 an 3 sinn Däitschland an Italien komm. D'Course war bis zum Schluss spannend. Nom leschte Schéisse vun der 4. Athletin ass d'Anais Bescond fir Frankräich mat enger Avance vun 8 Sekonnen op d'Laura Dahlmeier fir Däitschland als Éischt op d'Stréck gaangen. D'Biathletin aus Frankräich huet sech e Samschdeg an enger staarker Lafform presentéiert a konnt bis op d'Arrivée d'Avance weider ausbauen, fir um Enn mat engem Virsprong vu 14 Sekonnen ze gewannen. Italien hat e Réckstand vun 33 Sekonnen. Frankräich huet 6 Mol missen nolueden, Däitschland siwe Mol an Italien 8 Mol.



Marie Dorin Habert um Depart fir Frankräich