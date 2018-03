© Roland Miny

Nodeems d'Amicale sech d'lëscht Joer béid Coupe konnt sécheren, stoungen déi Steeseler och dëst Joer mat den Dammen ewéi och den Hären erëm an der Finall. Während Steesel bei den Dammen mat der Favoritteroll an de Match gaang ass, treffen d'Hären op eng Ettelbrécker Equip déi säit dem November 2017 ongeschloen ass.

Dammen: Steesel - Etzella Ettelbréck

© Screenshot RTL

Béid Equipë si ganz nervös an de Match gestart an et si ganz wéineg Kierf geschoss ginn. Sou koum et. dass et no fënnef Minutte just 2:4 fir d'Etzella stoung. Dunn hu béi Equipen lues awer sécher hier Nervositéit ofgeluecht a konnten eng besser Trefferquote opweisen. Virun allem bei der Etzella si lo puer Schëss vu bausse gefall, sou dass si mat engem 15 op 9 Avantage an den zweete Véierel gaange sinn.Och am Ufank vun den zweeten 10 Minutten waren si déi besser Equip an hu sech schéi Kierf erausgespillt. Ma an der Mëtt vum zweete Véierel hunn d'Ettelbrécker Dammen dunn awer bëssen de Fuedem verluer a loungen an der 17. Minutt fir d'éischte Kéier hannen (23:24). Mam Score vu 27 op 25 fir Steesel ass et dunn och an d'Paus gaang.An der zweeter Halschent huet Steesel dunn direkt ee Gang eropgeschalt a bei den Ettelbrécker ass guer näischt méi zesummegelaf. Duerch een 12:2 Laf konnt Steesel sech dunn och séier eng 39 op 27 Avance erausspillen. Bei Ettelbréck war einfach dee Moment vill Pech am Spill an och déi liicht Kierf sollten net méi falen. Steesel huet dovunner profitéiert a seng Avance Punkt fir Punkt ausgebaut. Mam Score vun 49 op 36 ass et an de leschte Véierel gaang.Hei huet Ettelbréck nach eng Kéier alles probéiert fir de ze verkierzen an duerch zwee séier Dräier ass hinnen dëst och gelongen. Ettelbréck war elo richteg gutt am Match a konnt mat 7 weidere Punkten am Ganzen een 13:2 realiséieren. Dee Moment war de Score siwe Minutte viru Schluss 52 op 49 fir Steesel an de Match war erëm spannend. De Match war elo de Contraire vum 3. Véierel. Bei Ettelbréck huet alles geklappt a bei Steesel guer näischt. D'Amicale huet sech dräi Minutte viru Schluss beim Score vun 57 op 54 just nach probéiert d'Féierung iwwer Zäit ze retten. Dëst ass hinnen och in extremis gelongen a sou kann d'Amicale no enger 57 op 56 Victoire d'Coupe och dëst Joer mat op Steesel huelen.