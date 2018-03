© Serge Olmo

Bei denstoungen um 5. Spilldag direkt zwee Topmatcher um Programm.- Bierchem 34:30Am Match tëscht dem Tabelleleader HC Bierchem an dem HB Käerjeng war et amfong ee Match vun der leschter Chance fir d'Heemequip vu Käerjeng. Genau mat där Mentalitéit ass d'Equip dann och an de Match gaang a konnt sech bis an d'Paus eng Avance vu 5 Goler erausspillen. Och no der Paus huet Käerjeng richteg Gas ginn a konnt bis op aacht Goler fortzéien (26:18). Dunn ass de Leader awer erwächt an huet Gol fir Gol opgeholl. Ma méi no ewéi 3 Goler sollten déi Bierchemer awer net méi erukommen a sou setzt sech um Enn Käerjeng verdéngt mat 34 op 30 duerch.- Péiteng 30:27Tëscht Esch a Péiteng ass et dach méi enk hiergaang ewéi sech vill Léit dat erwaard haten. Mam Score vu 16 op 14 fir Esch si béid Equipen an de Vestiaire gaang. An den zweeten 30 Minutten huet Esch de Match dann och net méi aus der Hand ginn a wënnt mat 30:27 géint Péiteng.- Diddeleng 33:28Ween sech tëscht Déifferdeng an Diddeleng ee spannende Match erwaard huet, ass ufanks mol ganz batter enttäuscht ginn well Déifferdeng zu engem Moment esouguer 14:9 vir loung. Bis zur Paus krut Diddeleng de Score dunn awer nach op 15:12 reduzéiert. No der Paus huet Diddeleng wuel probéiert de Match ze dréien mee et hinnen net gelongen de Match nach eng Kéier spannend ze gestalten. No 60 Minutten geet Déifferdeng mat enger 33 op 28 Victoire vum Terrain.

Dammen: Museldall a Käerjeng wannen

Um 5. Spilldag vum Titelgrupp bei denkonnte sech de Museldall a Käerjeng duerchsetzen. Fir Dikrech gëtt et eng ganz knapp Victoire.De Museldall klappt Schëffleng mat 26 op 10 a Käerjeng wënnt 29:26 zu Diddeleng. Dikrech iwwerdeems klappt de Standard ganz knapp mat 26 op 25.