Am englesche Championnat huet Liverpool géint Watford näischt ubrenne gelooss a sech um 31. Spilldag souverän mat 5:0 duerchgesat. De Mann vum Match war ewéi sou dacks an der Vergaangenheet de Salah. De Stiermer huet gläich 4 Mol am Match getraff, dat an der 4., der 42., der 77. an an der 85. Minutt. De 5. Gol fir Liverpool huet de Firmino an der 49. Minutt geschoss.Um Samschdeg konnt sech Crystal Palace auswäerts nach mat 2:0 géint Huddersfield Town behaapten, Bournemouth war West Bromwich Albion mat 2:1 iwwerleeën an Stoke City huet mat 1:1 géint Everton de Kierzere gezunn.An England gouf um Samschdeg och am FA Cup gespillt. Tottenham konnt sech duerch en 3:0 bei Swansea City fir d'Halleffinalle qualifizéieren. An der zweeter Partie vum Dag klappt Manchester United Brighton mat 2:0 a steet domadder och ënnert de leschte véier Equippen.

Serie A

An Italien kënnt den Tabelleleader Juventus Turin géint SPAL Ferrara net iwwer ee 0:0 eraus a léisst domadder ganz wichteg Punkten an der Course ëm de Championstitel hänken. Falls Neapel um Sonndeg sollt géint Genua wannen, kënne si bis op zwee Punkten un d'Juve erukommen.

Ligue 1

An der Ligue 1 a Frankräich waren e Samschdeg den Owend keng vun de Spëtzenekippen am Asaz. Am ënneschten Deel vun der Tabell huet Toulouse nach an der Nospillzäit géint Stroossbuerg eng Victoire aus der Hand ginn a spillt 2:2 gläich. D'Lokalekipp verpasst et domadder sech e bësse Loft op d'Ofstigsplazen ze verschafen.Een 2:2 gouf et och tëscht Montpellier an Dijon.