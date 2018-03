An der BGL Ligue ass just d'Partie Munneref-Rodange dem Schnéi zum Affer gefall, all déi aner Partie gi wéi geplangt gespillt. © Yann Logelin

E Sonndeg de Mëtteg huet d'FLF matgedeelt, datt an der BGL Ligue de Match Munneref-Rodange net gespillt ka ginn, well den Terrain zu Munneref dat net zouléisst. All déi aner Partien aus der BGL Ligue sinn awer wéi virgesinn.Och de Rescht vum Futtball-Programm gëtt duerchgezunn, just 4 Cadets-Matcher sinn ofgesot:Etzella Ettelbruck I - ENT Differdange/Luna IENT Steinfort/Ell/Biekerech/Pratzerthal - ENT Mamer/Bertrange IENT Differdange/Luna II - Progrès NiederkornAS Hosingen - Racing Troisvierges