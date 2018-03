© Jana Peters

Bei den Hären ka sech de Bob Bertemes duerchsetzen a gëtt domat Lëtzebuerger Champion iwwer 10 Kilometer op der Strooss. De Podium komplettéieren de Christophe Kass an de Max Lallemang.A bei den Dammen ass et d'Jessica Schaaf wat virum Martine Mellina an Isabelle Hoffmann ka gewannen.Méi a Bild an Toun den Owend um 20.00 Auer am Sportjournal op der Tëlee.