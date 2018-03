© afp

An den éischte 45 Minutten huet de BVB zwar keen Zauberfootball gespillt mee et war awer eng engagéiert a konzentréiert Leeschtung. Nom 1:0 an der 24. Minutt war de Knuet bei Dortmund geplatzt. Als éischt schéisst de Schürrle e Corner bal direkt an de Goal mee den Tschauner kann nach esou grad paréieren. Den zweete Corner kënnt dann op den éischte Potto, wou de Batshuayi de Ball mat der Hack an de laangen Eck deviéiert. Dono huet Dortmund dann och méi befreit opgespillt a war déi dominéierend Equipe.An der zweeter Halschent huet Hannover sech dann e bësse méi getraut mee richteg gutt Goalchancen sinn awer ausbliwwen. Vun Dortmund ass och net méi souvill komm mee an der 70. Minutt haten se dann awer eng grouss Chance. Op 16 Meter krit den Dahoud de Ball vum Batsuhayi mee säi Schoss geet just puer Zentimeter laanscht de rietse Potto. An de Schlussminutten hat Dortmund nach eng kéier zwou gutt Chancen duerch de Philipp an de Batsuhayi mee et sollt kee Goal méi falen an et ass beim 1:0 bliwwen.