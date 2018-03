© afp

Ligue 1

A Frankräich sëtzt sech de PSG knapps mat 2:1 zu Nice duerch. Nodeems Nice no 17 Minutten mat 1:0 duerch de Saint-Maximin konnt a Féierung goen, konnt Paräis de Match duerch Goaler vum Di Maria an Dani Alves nach dréinen. Doheem spillt den FC Metz 1 géint Nantes. Nodeems de Nolan Roux an der 12. Minutt den 1:0 konnt markéieren, war et de Rongier deen an der 23. Minutt den 1:1 geschoss huet.

Serie A

An der ieweschter Divisioun an Italien gewënnt den Inter Mailand däitlech mat 5:0 géint Sampdoria Genua woubäi den Icardi alleng 4 Goaler konnt schéissen. De fënnefte Goal konnt de Perisic schéissen. Ausserdeem gewënnt den AC Mailand mat 3:2 géint Chievo Verona. D'Goaler fir Milan hunn den Calhanoglu, Cutrone a Silva geschoss. Den drëtten aus der Tabell, AS Roum, ka sech mat 2:0 zu Crotone duerchsetzen. Den El Shaarawy an de Nainggolan hunn d'Goaler geschoss.

Primera Division

A Spuenien huet den FC Barcelona mat 2:0 géint Bilbao gewonnen a bleift ganz kloer un der Tabellespëtzt. Markéieren konnten den Alcacer an de Messi schonn an der éischter Halschent. No enger Féierung duerch de Griezmann verléiert Atletico Madrid nach mat 1:2 géint Villarreal duerch e Goal vum Ünal an der 91. Minutt.