Ryan Johansson an der Akademie vum FCB / Rep. F. Hippert



Zanter dem 21. August zejoert, huet den FC Bayern, offiziell nei Infrastrukture fir seng Football-Akademie am Norde vu München. De Vincent Thill hat jo och virun 2 Joer d'Méiglechkeet bei d'Jugend vum däitsche Rekordchampion ze wiesselen, ass awer du léiwer beim FC Metz bliwwen. Kuerz drop gouf den FLF-Jugendnationalspiller Ryan Johansson vum FCB gescout, a steet zanter dem 1. Juli 2017 do ënner Kontrakt.

Dat mannst wat ee muss soen ass, datt déi fonkel nei Akademie alles huet wat d'Futtball-Häerz begiert. 2015 gouf ugefaange mat bauen, zwee Joer méi spéit, war alles fäerdeg. Ee klenge schmocke Stadion mat 2.500 Plazen, 7 Traininingsterrainen, en Internat mat 35 Zëmmer, e Fitnessraum mat de modernsten Apparaten, eng Schwämm, eng Kantin mat nëmme gesonde Produiten, dat heescht keen Zocker, kee Fett, an alles Bio.



Op sportlechem Plang huet den FC Bayern München och gemierkt, datt ee sech am Jugendberäich huet misse verbesseren, sou den Holger Seitz,Trainer vum Ryan Johansson bei den U-17 vum däitsche Rekordchampion.

Fir iwwerhaapt a Fro ze kommen, fir an d'Futtball-Akademie vum FC Bayern ze kommen, muss e jonke Spiller e puer Grondviraussetzunge matbréngen. E wichtege Kritär ass hei d'Mentalitéit, de Wëllen um Terrain alles ze ginn, fir e Match ze gewannen.

Vun Hueschtert ass et iwwer de Racing bei den FC Metz gaang. Elo ass de Ryan Johansson zanter 8 Méint zu München, a mat 14 Asätz an 19 Matcher, ass den FLF-Jugendnationalspiller, vun enger irescher Mamm, déi och d'Lëtzebuerger Nationalitéit huet, an engem schwedesche Papp, mëttlerweil richteg gutt integréiert.

An och de Papp, den Thomas Johansson, deen all Match kucke geet, ass houfreg op säi Fils.

An der Bundesliga Süd-Südwest huet de Ryan Johansson e Samschdeg mat der B-Jugend, dat heescht den U-17 vu Bayern München, 4:1 géint Eintracht Frankfurt gewonnen. Den FLF-Jugendnationalspiller war ënnert deenen éischten 11, huet am defensive Mëttelfeld ugefaang, duerno och am rietse Couloir gespillt an hat och e Goal preparéiert.

Vun der Technik hir, gesäit dat ganz gutt aus, och seng Relancë si richteg propper, an den Dueller feelt et nach heiansdo un der néideger Aggressivitéit.



