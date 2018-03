Biathlon Domracheva gewënnt Poursuite bei den Dammen An der Poursuite bei den Dammen ka sech d'Darya Domracheva duerchsetzen. An der Staffel bei den Hären gewënnt Norwegen.

An enger spannender Poursuite bei den Dammen konnt sech d'Darya Domracheva (2 Schéissfeeler) mat engem Virsprong vun 9,2 Sekonnen op d'Anastasya Kuzmina duerchsetzen wat als éischt an d'Course gaangen ass. Mee 4 Schéissfeeler bei der Slowakin waren dann awer ze vill fir de Virsprong ze verteidegen. Op déi drëtt Plaz kënnt déi staark Amerikanerin Susan Dunklee (2 Schéissfeeler).



An der Staffel bei den Hären sëtzt sech Norwegen ganz souverän mat 50,3 Sekonnen Virsprong virun Éisterräich a Russland duerch. D'Norweger hunn bei 8 Schéissen och just 3 mol misse Nolueden. D'Éisterräicher dogéint 5 mol a Russland 4 mol.