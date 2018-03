© pressphoto (Archiv)

No der Victoire vum ITF-Tournoi zu Antalya am Ufank vum Joer ass et dem Eléonora Molinaro gelongen och den Tournoi zu Gonesse, dee mat 15.000 US-Dollar dotéiert war, ze gewannen. Déi 17 Joer jonk Lëtzebuergerin huet domadder op en Neits hir excellent Form ënner Beweis gestallt.E Sonndeg huet d'Eléonora Molinaro an der Finall dem Marine Partaud aus Frankräich keng Chance gelooss a sech souverän an 2 Sätz mat 6:2 a 6:1 duerchgesat. D'Marine Partaud steet an der Weltranglëscht op der Plaz 464 a läit 50 Plaze virun der Lëtzebuergerin.Duerch dës Victoire dierft d'Spillerin vun der Schéiss nees e puer Plazen an der Weltranglëscht gutt maachen.