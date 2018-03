© Jeff Birsens

Jeunesse - Hamm Benfica 3:0

© Kevin Estebanez

Béid Equippen haten op engem schwéier bespillbaren Terrain hier Problemer hiert Spill opzezéien. Dono huet d'Jeunesse dann ëmmer probéiert schnell no vir ze schalten mee ouni vill Réussite. Dono war d'Jeunesse déi méi dominéierend Equipe mee weiderhin ouni gefeierlech ze ginn. An der 28. Minutt war et dann awer bal den 1:0 fir Hamm: E Corner koum an d'Mëtt an do ass de Souto am héchste gesprongen, huet Richtung Wénckel gekäppt mee de Lapierre huet op der Linn gerett. Trotzdem ass de Match net besser ginn an et war e langweilege Match an der éischter Halschent.No 53 Minutten kruten déi 482 Leit dann awer endlech e Goal ze gesinn. De Pedro huet de Martins op der rietser Säit geschéckt, deen huet flaach an de 5-Meter Raum geflankt an den Todorovic huet de Ball just nach missen iwwert d'Linn drécken. D'Jeunesse huet och elo kloer dominéiert a konnt an der 68. Minutt op 2:0 erhéijen. Eng Kombinatioun vum Adler, Stumpf an Ndiaye land schlussendlech beim Lapierre deen de Ball just nach huet missen an de Goal drécken. Hamm huet dono nach alles probéiert mee et war awer d'Jeunesse déi mat engem Konter alles kloer gemaach hunn. Et war den Ndiaye deen no Virlag vum Stumpf konnt markéieren.

Péiteng - Fola 2:3

An der éischter Halschent war d'Fola déi besser Equipe an hate méi Möiglkechkeeten a Féierung ze goen. Wéi an der 26. Minutt: Den Hadji huet eng Pass op de Kocur gespillt, deen direkt op de Klapp weidergeleet huet, alleng virum Goal krut heen de Ball awer net laanscht den Dufrenne. Péiteng huet sech awer och net verstoppt, mee vill Feelpassen an eng kompakt Verteidegung vun den Escher déi gréisser Chancen verhënnert hunn.No 49 Minutten konnt d'Fola dann awer a Féierung goen: De Martins-Suarez gouf am Strofraum ugespillt an huet de Ball an de laangen Eck geschoss. Dono gouf et dunn verréckt 11 Minutten. Nodeems den Hadji an der 68. Minutt op 2:0 fir d'Fola erhéije konnt, ass de Péitenger nëmme 6 Minutte méi spéit den Uschloss duerch den Dzanic gelongen. Nach eng kéier 3 Minutte méi spéit, schéisst de Basic den 2:2 fir Péiteng. Mee déi Escher waren domat awer net d'accord a sinn an der 79. Minutt duerch den Hadji nees mat 3:2 a Féierung gaangen.

Stroossen - Hueschtert 3:0

© Gilles Alessandro Carlizzi

Schonn direkt an der ésichter Minutt gouf et déi éischt Goalchance fir Hueschtert. Mee de Schon konnt e Fräistouss vum Battaglia paréieren. An de Minutten dono gouf et eng Partie Goalchancen op béide Säiten an d'Leit hunn eng animéiert Partie gesinn. Bei de Gäscht war et den Drif deen ëmmer nees geféierlech war a bei de Stroossener den Edis Agovic an de Kevin Lourenco.Hueschtert ass dunn besser aus Kabinn komm an haat direkt e puer Chancen. Mee de Ball kruten se awer net iwwert d'Linn an esou waren et déi Stroossener déi wéi aus dem näicht den 1:0 konnte markéieren. Den Delgado huet eng Flank an d'Mëtt bruecht an de Runser huet de Ball an de Goal gekäppt. 7 Minutte méi spéit stoung et dann op eemol 2:0. No engem Ballverloscht huet de Runser dem Schulz de Ball an de Laf gespillt, deen ass laanscht de Goalkipp gelaf an huet de Ball am Filet ënnerbruecht.

Diddeleng - Rouspert 4:0

© Jeff Birsens

Vum Ufank un war den F91 déi dominéierend Equipe mat méi Ballbesëtz an hu Lächer an der Rousperter Defense gesicht. An der 16. Minutt ass hinnen dëst da gelongen a schonn stoung et 1:0. De Sinani huet de Soumaré an der Mëtt ugespillt, dee stoung ganz alleng an hat keng Problemer de Ball am Goal ënner ze bréngen. Nëmme 9 Minutte méi spéit dann den 2:0: Nees war et de Sinani deen dës kéier de Stolz op 10 Meter virum uspillt an den Däitschen huet de Ball iwwert d'Linn geschoss. 10 Minutte méi spéit stoung et dann souguer 3:0 a fir Rouspert ass et dann richteg batter ginn. De Stolz mat enger Flank op de Soumaré, deen huet nach eng kéier op den Turpel ofgeluecht huet an deen huet keng Problemer kannt.Déi zweet Halschent huet esou ugefaangen wéi déi éischt opgehalen huet. An der 49. Minutt gouf den Turpel am Strofraum gefoult an de Nationalspiller huet dëse selwer erageschoss.

US Esch - Racing 1:1

Schonn no 4 Minutten konnt den Tabelleleschten Us Esch mat 1:0 géint de Racing a Féierung goen. Eng herrlech Pass vum Kwani fënnt den Amoakon, deen am 1 géint 1 eiskaal bleift. An der 34. Minutt gouf et dunn awer den Ausgläich fir de Racing. No engem liichten zéien vum Dione um Nakache gouf et en Eelefmeter. Dës Chance huet sech den Osmanovic net entgoe gelooss a schonn stoung et 1:1.An der zweeter Halschent huet et béiden Equippen u Kreativitéit gefeelt a vill ass och net méi geschitt. Ausser an der 72. Minutt wéi den Amoakon op de Potto gekäppt huet. Schlussendlech ass et awer beim 1:1 bliwwen.