Um 7. Spilldag vun der Relegatioun bei den Hären ka sech Contern mat 88:78 géint Hiefnech duerchsetzen. Et war eng ganz spannend Partie an där et an der Halschent 43:43 gläich stoung. Mee am drëtte Véierel konnt Contern sech dann ofsetzen an huet dee Virsprong och net méi ofginn. Bei de Conter konnt den Antonio Howard mat 32 Punkten a 7 Rebounds iwwerzeegen.Am Match tëscht der Residence vu Walfer an dem Racing war et dann net esou spannend an d'Gäscht vum Racing gewanne ganz kloer mat 106:79. Schonn no der éischter Halschten hat de Racing eng däitlech Avance an huet déi am drëtte Véierel dann nach eng kéier em 15 Punkten ausgebaut. Domadder war de Match dann och entscheed.Och am Match tëscht BC Mess an der Arantia Fiels sollt Spannung just an der éischter Halschent en Thema. 30:29 fir d'Arantia stoung et nämlech an der Paus. Mee och bei der Fiels war den drëtte Véierel entscheedend an d'Gäscht hunn sech ofgesat. Un dëser Victoire war dann och den Xavier Pollard mat 19 Punkten, 12 Rebounds an 2 Assists staark bedeelegt.Am leschte Match vum Sonndeg verléiert Hesper dann nach mat 84:91 géint Kordall Steelers.