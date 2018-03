Jérôme Ewen an Isabelle Klein Championen am Cross-Duathlon (18.03.2018) E Sonndeg goufen zu Bieles déi nei Championen am Cross-Duathlon gesicht.

Op deem mat Schnéi bedeckte Parcours, wou fir d'éischt 5,6 Kilometer Lafen um Programm stoungen, hat wuel deen am Bieleser Veräin lizenséierten Dany Papi dee beschten Depart. Hie gouf awer am 2. Tour vum Jérôme Ewen un der Spëtzt ofgeléist, dee sech zu deem Moment eng kleng Avance op den Roamric Delpine an den Dany Papi konnt erauslafen. Do hannendrun huet sech e Grupp vu 4 Coureure presentéiert mat ënner aner engem weidere Bieleser, dem Oliver Paderhuber, awer och dem fréieren Déifferdenger Cyclist Hakan Nilsson, deen awer net fir d'Letzebuerger Championnat a Fro koum.Beim Wiessel vum Lafen op de Vëlo hat den Delpine säi Retard rëm opgeholl an den Uschloss bei de Lëtzebuerger fonnt. Sou huet sech nom éischte vun den dräi Tier um Vëlo de Fransous eleng presentéiert an hat sech eng kleng Avance erausgefuer, e Vëloparcours wou et och hannert deenen 2 Spëtzeleit zu Ännerungen an op deem glate Buedem zu Chutte koum. Och am leschten Tour um Mountainbike huet den Delpine eng Avance vu ronn 25 Sekonne behalen, hannendru war den Hakan Nillson dobäi, Zäit gutt ze maachen an de Pol Flesch, deen awer keng Lizenz bei der Fltri huet, hat sech och no fir geschafft. Zu deem Moment hunn di 2 Ënneroffizéier aus der Lëtzebuerger Arméi, Papi an Paderhuber ëm d'Platzen 2 an 3 vum Lëtzebuerger Championnat gekämpft.Ob deenen leschten 2,8 Kilometer Lafen, war séier kloer wien um Sonndeg als Éischten iwwer de wäisse Stréch lafe géing. De Jérôme Ewen huet säi klenge Retard séier an eng Avance ëmgemënzt an den Hakan Nilson huet sech lues awer sécher un de Romaric Delpine erugekämpft.Den Jérôme Ewen gewënnt d'Course an den Titel a war mat senger Performance zefridden, hat awer genee wéi all déi aner Konkurrente seng Schwieregkeete mat der Keelt.Den Hakan Nilson packt et virum Delpine ob déi zweete Platz an de Pol Flesch gëtt de Véierten. Den Dany Papi gëtt um Enn de 5. a steet als 2. um Podium vum Lëtzebuerger Championnat, den Oliver Paderhuber gëtt den Drëtten.Bei den Dammen war d'Isabelle Klein ausser Konkurrenz an huet am Peloton vun den Häre monter matgemëscht. Si gewënnt um Enn ganz souverän den Titel. De Joé Kurt war de séierste bei de Para-Triathleten.