De Romain Schneider zitt e Verglach mam Congé politique, deen et an de Gemengeréit gëtt. Vläicht géif et do och eng ähnlech Méiglechkeet gi fir Benevollen.

E Samschdeg war den uerdentleche Kongress vum COSL. A senger Ried ass de Sport-Minister Romain Schneider ënnert aneren drop agaangen, wéi een de Benevolat méi interessant kéint maachen.

Benevollen a responsabele Funktiounen, kéinte pro Mount eng Zort Zäitkredit vun z.B. 8 Stonnen accordéiert kréien. Dat wier eng Iddi op där ee schaffe kéint, fir de Benevolat nach méi ze stäerken, sou de Romain Schneider.





De Romain Schneider iwwert de Benevolat



Deemno wéi d'Wahlen am Oktober ausginn, kéint et fir de Romain Schneider de leschte Kongress vum COSL als Sportminister gewiescht sinn. Hien huet a senger Ried betount, dass d'Relatioun mam COSL an him an de leschten 9 Joer excellent war.