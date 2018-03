Beim Bommstoussen huet hien eng Goldmedail kritt, plus eng nei perséinlech Beschtleeschtung an e Landesrekord a senger Kategorie. Den Athlet mat enger Behënnerung huet 14,53 m geworf ... a schreift:"Ech hat de Moien zwar meng Werferprothees am Taxi vergiess a geduecht, et géif kee gudden Dag ginn, mä no 1 Stonn hat ech se rëm 😁."