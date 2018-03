Plaz 16, 23 Punkten... D'Arminia Bielefeld stoung alles anescht, wéi gutt do. Dat waren d'Statistiken den 19. Mäerz 2017, wéi de Jeff Saibene d'Equipe aus der zweeter Bundesliga iwwerholl huet. Ma net nëmmen d'Situatioun an der Tabell war schlecht. D'Arminia hat schonn 2 Trainer erausgehäit an hat zu deem Moment 20 Milliounen Euro Schold, eng Situatioun, déi wuel méi schlëmm net hätt kéinte Sinn, sot de Jeff Saibene dem Westfalen-Blatt an engem Interview.Ma fir de Jeff Saibene gouf et näischt ze verléieren, hie konnt just gewannen. An esou ass et och geschitt. D'Arminia ass net gefall an steet haut mat zwee Been sécher a fest an der zweeter Bundesliga an aus dem Chaos Veräin ass eng Equipe ginn. Ma och de Jeff Saibene huet dëst klengt Wonner gehollef. Den an Däitschland weider onbekannten Trainer huet sech net nëmmen zu Bielefeld, wou hie gären "Graf vun Luxembourg" genannt gëtt, en Numm gemaach. Dës Saison konnt de Veräin, deen aktuell op Plaz 5 steet, och mat de Beschten aus der Liga deelweis mathalen.Et war souwuel fir de Veräin, wéi och fir de Lëtzebuerger Trainer, e ganz erfollegräicht Joer, och wann net ëmmer alles esou gelaf ass, wéi een dat wëll. No der Saison 2016/2017 stoung d'Arminia kuerz virun der Faillite an e grousse Wonschspiller vum Trainer, den Andraz Sporar, war éischter e Feelgrëff.Ma dovunner huet sech de Lëtzebuerger net ofschrecke gelooss. D'Entwécklung vun der Equipe ass gutt an hie kuckt dowéinst och ganz positiv no Vir. Un d'Kombinatioun Arminia Bielefeld an éischt Bundesliga mam Cheftrainer Jeff Saibene, datt ka sech de "Graf von Luxembourg" duerchaus virstellen. Seng Visioun ass et, fir an dräi Joer ëm déi Plaze matzespillen.En Trainer, eng Equipe an e Veräin, déi gutt harmonéieren a beienee passen. Oder wéi d'Westafalen-Blatt et ausdréckt "Arminias Glücksgriff".