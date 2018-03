De Sean Thrill (2.vu riets) bei sengem éischte Bundesliga-Weekend. © SC Gündingen

Als éischt konnt hei säi Match auswäerts zu Seligenstadt gewannen. Dono gouf et dann um selwechte Weekend eng Victoire doheem géint Kempten. Besser hätt de Sean Thrill säin Debut an der Squash-Bundesliga net kéinte feieren.Zwee Mol mat 3:1 konnt sech de Lëtzebuerger duerchsetzen an dat géint de Frank Wienecke an den Noah Mayer, déi béid Bundesliga-Erfahrung hunn.Wéi et am Communiqué vu sengem Veräin heescht wier säin Asaz an déi zwee Resultater d'Friichte vum villen Training an de ville Kompetitiounen, déi de jonke Lëtzebuerger vu Remerschen ëmmer erëm op sech hëlt.

Sean Thrill siegt in der 1. Squash-Bundesliga

Was für ein Wochenende für den erst 15 jährigen Luxemburger Sean Thrill.

Sean Thrill ,wohnhaft in Remerschen, der für den saarländischen Squashbundesligisten SC Güdingen e.V. startet und zum Bundesliganachwuchskader des Vereines gehört,

gibt sein Debut beim Auswärtsspiel in Seligenstadt und dann zu Hause in Zweibrücken gegen Kempten.

Und Sean gewinnt beide Spiele!Was für ein Traumeinstand.

In Seligenstadt gewinnt Sean Thrill gegen den bundesligaerfahrenen Frank Wienecke mit 3-1 und tags darauf vor zahlreichen heimischen Publikum

und seines Heimtrainers ,Mike Weston,gegen den starken Kemptener ,Noah Mayer,ebenfalls mit 3-1.

Sean Thrill wird gefördert vom Squashbundesligisten SC Güdingen und dem - Saarländischen Squash & Rackets Verband-.

Eine Genugtuung für den jungen Sportler und seinen Betreuern,da Sean Thrill beim - LUXEMBURGER VERBAND- nicht berücksichtigt und daher nicht gefördert wird.

Der Erfolg von Sean Thrill kommt nicht von ungefähr.Tägliches Training und viele internationale Turniereinsätze sowie deutsche Ranglistenturniere

sind letztendlich das Ergebnis und Belohnung für seine ersten beiden erfolgreichen Bundesligaeinsätze.

Der SC Güdingen ist stolz darauf, einen so erfolgreichen und sympatischen jungen Squashspieler im Team zu haben.

Sean wird seinen Weg machen!

SC Güdingen e.V.