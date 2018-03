Et gëtt op Sand an 2 Gruppe gespillt an déi 7 aner Länner si Bosnien/Herzegowina, Dänemark, Egypten, Griicheland, Israel, Moldawien an Norwegen.



D'Mandy Minella, d'Eleonora Molinaro, d'Claudine Schaul an d'Tiffany Cornelius goufe vum Kapitän Anne Kremer nominéiert.