© Val Wagner

D'Dan Maas mat gudden Noriichten



D’Dan Maas vun der IWTP ass den Ament op der Plaz a bréngt gutt Nouvellen aus Florida mat op Lëtzebuerg fir den traditionellen WTA-Tournoi op der Kockelscheier.D'Dan Maas sot am RTL-Interview, dass hinnen ee ganz grousse Stee vum Häerze gefall ass, well bis elo net sécher war, ob de WTA-Tournoi op der Kockelscheier an der internationaler Kategorie kéint bleiwen an ob een den Datum am Hierscht kéint bäibehalen. E Méindeg koum dunn awer do d'Confirmatioun vum Chef vun der WTA. Ganz wichteg war et, fir an dëser "International"-Kategorie ze bleiwen, well ouni dëse Statut verléiert ee ganz vill un Televisiouns-Biller an och ganz kloer un Niveau, wat d'Spillerinnen ugeet. Da koum nach eng drëtt gutt Nouvelle dobäi, dat war dass et vun 2019 u méiglech ass, fir eng Finall sonndes ze spillen an net méi samschdes.

Dëst Joer sinn d’Luxembourg Open op der Kockelscheier vum 13. bis den 20. Oktober.