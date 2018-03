23 Joer sinn et mëttlerweil hir, datt déi Lëtzebuerger Futtballnationalequipe fir d'lescht op Malta gespillt huet. En Donneschdeg ass et nees de Fall.

Testmatch géint Malta - Reportage vum Franky Hippert



En Dënschdeg den Owend ass d'FLF-Delegatioun gutt op der Mëttelmierinsel ukomm.

Den 22. Februar 1995 gouf et an der Europameeschterschaftsqualifikatioun déi legendär 1-0 Victoire am Ta Quali Stadion duerch de Gol vum Manu Cardoni. Wär et deemools kee Succès vun de Roude Léiwe ginn, hätt d'Zukunft vun der FLF-Nationalequipe, jo esouguer vum ganze Lëtzebuerger Sport, anescht kënnen ausgesinn.

Den haitegen FLF-President, an deemolege Futtball-Nationaltrainer Paul Philipp hat de Model Lëtzebuerg, mam Conge Sportif duerchgesat kritt.

Den 3. Januar hätt een ugefaangen, sou datt ee quasi 7 Woche mat der Nationalequipe trainéiert huet. Fir d'éischt um INS, mat 3 Preparatiounsmatcher géint Düsseldorf, Basel a Saarbrécken. Et stoung enorm vill um Spill fir Lëtzebuerg, souwuel fir den Trainer wéi och fir de "Lëtzebuerger Modell", deen agefouert gouf. Do gouf da schonn dënschdes owes zesummen trainéiert a mëttwochs de ganzen Dag, mat Congé sportif fir d'Spiller. Et war dat den Ufank vum Congé sportif, sou de Paul Philipp.

Am Fall vun enger Defaite op Malta, wär dat ganzt wuel méi wei a Fro gestallt ginn. Fir de Paul Philipp war den Drock deemools als Trainer enorm, well een net wousst, wat geschitt wann et schif geet. Dorop kritt een awer ni eng Äntwert, well et war jo gutt ausgaangen.

D'Fro stellt sech, ob een sech hautdesdaags nach kéint virstellen, datt d'A-Nationalspiller eemol d'Woch zesummen trainéieren.

De Paul Philipp ass der Meenung, dass et net méi néideg ass. An de Veräiner géif uerdentlech geschafft an trainéiert ginn, eng ganz Partie Spiller géifen am Ausland spillen. D'Konditiounen hu sech doduerch natierlech geännert. Et misst een och bedenken, dass et deemools nach keng Futtballsschoul gouf, déi et elo awer gëtt.

Fir den aktuellen FLF-Nationaltrainer Luc Holtz war d'Preparatioun op de Match en Donneschdeg, des Kéier extrem kuerz. Net mat am Fliger en Dënschdeg den Owend war de Goalkeep Anthony Moris dee Papp gouf, an duerch den Emmanuel Cabral ersat gouf. Mat u Bord war awer de Mathias Jänisch, och wann de Spiller vun Déifferdeng d'Nues gebrach huet.





Malta-Lëtzebuerg kënnt dir och en Donneschdeg den Owend Live hei op RTL Radio Lëtzebuerg, an um Internet op rtl.lu suivéieren.