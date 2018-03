Ee vun de gréisste sportleche Rendez-vouse bei eis am Land ass den Tennis Tournoi op der Kockelscheier. Do goufen et bis en Dënschdeg e puer Foren déi am Raum stoungen, wat d'Zukunft vum Tournoi ugeet. Ënnert anerem wéini 2019 soll gespillt ginn.



D'Organisateuren hate gefaart, dass den Tournoi kéint an de Februar verwéckelt ginn. Dat ass awer net de Fall. Dat nächste Joer gëtt entweder am September oder wéi bis elo am Oktober gespillt. Do dernieft sinn d'Organisateuren, mat un der Spëtzt dem Dan Maas, gewuer ginn, dass se méi déif an d'Keess musse gräifen an dass d'Final dann nees sonndes gespillt gëtt.



D'Dan Maas erkläert, dass d'Präisgeld an d'Luucht geet an doduerch och vill méi Käschten op den Organisateur duerkommen. Et wëll een deen Challenge awer unhuelen. Dëst Joer bleift awer alles beim Alen a samschdes gëtt d'Finall gespillt, sou nach d'Dan Maas.



Bis elo krut d'Gewënnerin ronn 35.000 Euro. Vum nächste Joer u ginn et da méi Sue, wat et fir d'Spillerinnen natierlech och méi interessant mécht fir op Lëtzebuerg ze kommen.