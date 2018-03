ITF-Tournoi zu Santa Margherita Di Pula Mandy Minella packt et an den Haapttableau

D'Lëtzebuerger Tennis-Spillerin wënnt am drëtten Tour vun der Qualifikatioun mat 6:3 a 6:4 géint d'Herazo Gonzalez a packt et esou an den Haapttableau.