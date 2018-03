© Pol Arle

Mat der Partie op Malta an der Explikatioun en Dënschdeg am Stade Josy Barthel géint Éisträich wëll den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz déi nei Kompetitioun, d'Nations League, preparéieren, déi am September ufänkt. Eng Preparatioun, déi awer alles anescht wéi optimal war.

Zanter e Sonndeg den Owend sinn d'Rout Léiwen zesummen. E Méindeg stoung emol nom Championnat um Weekend, auslafen um Programm. No enger liichter Trainingsunitéit ass et en Dënschdeg mam Bus Direktioun Bréissel gaangen. An deem Bus hunn direkt 2 Profien aus der Belsch gefeelt, den Aurelien Joachim, de blesséiert ass an den Golkipper Anthony Moris, dee Papp gouf. Fir hien gouf de Golkipp vun der Fola, den Emanuel Cabral nonominéiert.



Och net dobäi ass jo de Kapitän Mario Mutsch. E Mëttwoch de Moien huet de Luc Holtz och den Training ewech gelooss, fir d'Spiller net iwwer ze belaaschten. Dofir stoung eng Videosceance um Programm. Lo am Moment trainéiert d'Ekipp awer am Ta Quali Stadion. De Luc Holtz ass der Meenung, dass dës Preparatiounsmatcher en vue vun der Nations League ganz wichteg sinn an do ass hien natierlech net frou, dass d'FLF-Selektioun ëmmer manner Zäit kritt fir hir Preparatioun.



Géint Malta en Donneschdeg den Owend um 18.00 Auer gesäit ee sécherlech eng aner Spill-Aart a Weis vun de Roude Léiwen, wéi en Dënschdeg géint Éisträich. Géint Malta wëll ee méi Risiken agoen, et wëll ee verschidde Saachen testen. Nach dozou sot de Luc Holtz, dass ee géint Malta sécherlech méi héich géing verteidegen a méi Wäert op Ballbesëtz leeën.





Den FLF-Coach erwaart awer, datt seng Jonge fir en Donneschdeg den Owend prett sinn. De Luc holtz erwaart sech Spillfreed a wëll och, dass seng rout Léiwe sech, wa se am Ballbesëtz sinn, gescheit uleeën a gutt Lafweeër sichen, esou dass ee mat engem gudde Resultat aus dëser Partie kann erausgoen.De Mathias Jänisch, deen nom Déifferdenger Derby d'Nues gebrach huet, wäert en Donneschdeg mat enger Mask spillen.1995 hat d'FLF-Formatioun op der Mëttelmierinsel 1-0 gewonnen. Dat war deemools den éischte Succès fir d'FLF Formatioun no 22 Joer ouni Victoire. Trainer war deemools de Paul Philipp. Am Virfeld vun deem Match war een immensen Drock op der Equipe.