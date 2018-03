D'Lëtzebuerger Football-Nationalequipe spillt um Donneschdeg um 18h00 am Ta'Qali Stadion géint Malta.

Hei fannt Dir de Livestream vun 18.00 Auer un.



D'Lëtzebuerger Fussballnationalequipe spillt den Owend e Frëndschaftslännermatch géint Malta. De Match gëtt um 18 Auer ugepaff. Mat der Partie op Malta an der Explikatioun en Dënschdeg am Stade Josy Barthel géint Éisträich, sollen sech d'Rout Léiwen op d'Nations League preparéieren, déi am September ufänkt.