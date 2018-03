© RTL Télé Lëtzebuerg

Virschau Match Malta-Lëtzebuerg / Reportage Franky Hippert



Bis elo sinn déi zwou Ekippe 5 Mol géinteneen ugetrueden. Zweemol gouf et e Succès, zweemol e Remis an eng Kéier eng Defaitte fir d'FLF-Formatioun. An déi war viru 6 Joer ënnert dem Nationaltrainer Luc Holtz.

Et war e saueren 0:2 den 2. Juni 2012. Nieft dem Faite, datt vun elo un d'Nations League, déi am September ufänkt, preparéiert gëtt, huet den FLF-Coach awer och nach eng Rechnung mat de Malteser op. Zil ass et vum Nationaltrainer e puer Saachen auszeprobéieren an hofft, datt een de Match ka gewannen.

Och bei dësem Rendez-vous ginn et eng Rei Absencen, déi d'Rout Léiwen net esou einfach kompenséiert kréien. Ënnert anerem sinn de Maxime Chanot, den Aurélien Joachim, de Mario Mutsch an och den Anthony Moris en Donneschdeg den Owend net mat dobäi. D'Futtballnationalekipp leeft domadder net a Beschtbesetzung op, sou de Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz.

Och wa Malta an der FIFA-Weltranglëscht, als Nummer 183, 100 Plazen hannert de Roude Léiwe steet, ass de Géigner vun en Donneschdeg den Owend net ze ënnerschätzen. D'Malta huet eng Ekipp mat Erfahrung an och Qualitéite sinn do, sou den FLF-Golkipper Ralf Schon.

Viru 6 Joer hat virun allem de Routinier Michael Mifsud, deen en Donneschdeg den Owend am Prinzip och nees dobäi ass, de Roude Léiwen d'Liewe schwéier gemaach. D'FLF-Formatioun dierft en Donneschdeg den Owend wuel mat enger dräier Ketten an der Defense spillen. Am Mëttelfeld dierft den 18 Joer jonke Leandro Barreiro vu Mainz, deen am Frëndschaftsmatch virun engem Mount géint Karlsruhe iwwerzeegt hat, seng Première am Dress vun der Lëtzebuerger A-Ekipp feieren.



De Livestream vum Match Malta-Lëtzebuerg



De Match Malta-Lëtzebuerg gëtt den Owend vun 18 Auer un um Radio an am Livestream op RTL.lu iwwerdroen.