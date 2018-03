En Donneschdeg gouf et am Biathlon eng weider Victoire vum Fransous Martin Fourcade. Iwwer d'Sprintdistanz zu Tyumen a Russland war hien net ze schloen.

© afp (Archiv)

Ob am Lafen oder um Schéissstand, de Martin Fourcade war en Donneschdeg net ze schloen. De Fransous ass um Schéissstand feelerfräi bliwwen an huet och am Lafe jiddereen hannert sech gelooss.Um Enn wënnt hie mat 33 Sekonne Virsprong souverän viru sengem Landsmann Simon Desthieux an dem Schwed Fredrik Lindström. De Johannes Thingnes Boe koum en Donneschdeg nëmmen op déi 14. Plaz an domat wënnt de Martin Fourcade och déi kleng Kristallkugel am Sprint.