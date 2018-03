© US Hueschtert

Och am Fall vun engem Ofstig wier den Henri Bossi nächst Saison nach op der Trainerbänk bei der Ekipp aus dem Gréngewald.Den 60 Joer alen Henri Bossi huet d'Traineramt am Abrëll 2016 iwwerholl a konnt lescht Saison mat Hueschtert an d'BGL Ligue opsteigen. Aktuell steet Hueschtert op der 7. Plaz am Championnat, dat mat 23 Punkten.