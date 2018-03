D'Lëtzebuerger Volleyballfederatioun huet um Freideg matgedeelt, datt déi 2. Finall am Volleyball-Championnat net zu Stroossen, ma um Belair gespillt gëtt.

Déi Stroossener hu jo bis elo an enger provisorescher Hal musse spillen, déi awer net vill Zuschauerkapazitéit huet. D'Partie tëscht Stroossen a Fenteng gëtt elo e Sonndeg um 18.30 Auer um Belair ugepaff.De Parking fir d'Spectateuren ass an der Rue d'Ostende, eng 50 Meter vun der Hal ewech an ass gratis.