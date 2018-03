Bis elo huet d'Lëtzebuerger U21-Nationalekipp an der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2019 an Italien no 5 Matcher 4 Punkten um Konto. D'Ekipp vum Manuel Cardoni hat mat 1:0 a Bulgarien gewonn an hat sech géint Slowenien duerch een 1:1 e weidere Punkt geséchert.E Freideg den Owend spillt d'U21-Nationalekipp um 18.30 Auer géint Montenegro. De Géigner steet an der Tabell vum Grupp 9 hannert de Lëtzebuerger op der leschter Plaz an huet ee Punkt. Montenegro hat 1:1 géint Kasachstan gespillt.