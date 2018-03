© Cliff Block

Am Match tëscht Lëtzebuerg a Montenegro gouf et an den éischten 30 Minutte wéineg ze notéieren. E Réckschlag fir d'Lëtzebuerger gouf et allerdéngs, schonn no 10 Minutten. De Yannis Dublin hat den Terrain blesséiert misse verloossen, fir hie koum de Luca Duriatti. Tëschent der 34. an der 39. Minutt gouf et du 4 ganz geféierlech Chancë fir d'Gäscht. Deenen ass et awer net gelongen de Ball an de Gol ze setzen, sou datt et an der Paus nach 0:0 stoung.

Déi zweet Hallschent hat schlecht vir d'FLF-Formatioun ugefaangen. An der 49. Minutt ass Montenegro duerch e Gol vum Janketić mat 1:0 a Féierung gaangen. No engem schéine Konter an der 69. Minutt konnt Lëtzebuerg duerch de Muratovic op 1:1 ausgläichen. D'Freed war awer nëmme vu kuerzer Dauer, well 2 Minutte méi spéit d'Gäscht nees mat 2:1 a Féierung goe konnten, dat duerch de Skenderovic. An der Nospillzäit huet de Stijepović mam 3:1 fir Montenegro de Sak zougemaach.



No 6 Matcher an der U21-EM-Qualifikatioun huet Lëtzebuerg 4 Punkten um Konto. D'Ekipp vum Manuel Cardoni hat mat 1:0 a Bulgarien gewonnen an hat sech géint Slowenien duerch een 1:1 e weidere Punkt geséchert. Montenegro kënnt och op 4 Punkten am Grupp 9, dat no der Victoire e Freidge den Owend géint Lëtzebuerg an engem 1:1 géint Kasachstan.



Am Grupp 9 huet Kasachstan nach mat 0:3 géint Frankräich verluer. D'Fransouse sti mat 18 Punkte souverän op der 1. Plaz an der Tabell.