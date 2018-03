© AFP

Déi däitsch Nationalekipp © afp

Den Argentinier Lanzini © AFP

A knapp 3 Méint fänkt a Russland d'Futtball-Weltmeeschterschaft un. Fir d'Ekippen heescht et do esou lues a Form ze kommen, déi richteg Spiller ze fannen an och op takteschem Plang sech anzespille fir d'Weltmeeschterschaft.huet e Freideg den Owend géintgespillt. No 90 Minutte stoung et 1:1 dat duerch Goler vum Iniesta an dem Muller. No 6 Minutten hunn d'Spectateuren am Stadion zu Düsseldorf den éischte Gol gesinn. No engem excellente Pass vum Iniesta an de Fënnefmeterraum ass de Rodrigo Moreno un de Ball komm an huet dem ter Stegen am Gol vun Däitschland keng Chance gelooss. Den 1:0 fir Spuenien. D'Gäscht hunn den Toun och duerno an der Partie uginn, mä Däitschland konnt sech duerch Konteren ëmmer nees geféierlech Chancen erausspillen. An der 35. Minutt ass dunn den Ausgläich gefall. De Kedhira hat de Ball eriwwer op de Muller geluecht, deen du mat engem zecke Schoss aus 20 Meter de Ball an de lenken Eck gesat huet. Keng Chance fir den De Gea.Och an der zweeter Hallschent war et tëscht Däitschland a Spuenien eng Partie op héijem Niveau. No 56 Minutten hätt den 2:1 fir Spuenien misse falen, mä den Isco ass aus 4 Meter um ter Stegen gescheitert. Knapp 10 Minutte méi spéit war et op der anerer Säit den Hummels, deen no engem Fräistouss vum Kroos de Ball widdert d'Lat gesat huet. Bis zum Schluss ass weder Däitschland nach Spuenien ee Gol gelongen, sou datt de Match 1:1 ausgaangen ass.gewënnt 2:0 géint. No 75 Minutte war d'Lokalekipp duerch de Banega a Féierung gaangen. 10 Minutte méi spéit huet de Lanzini fir d'Decisioun gesuergt.huet mat 0:1 géintde Kierzere gezunn. Dem Lingard ass den decisive Gol an der 59. Minutt gelongen.huet a leschter Sekonne nach eng Néierlag géintverhënnert. Nodeems een duerch e Gol vum Fathy an der 54. Minutt bis d'Nospillzäit am Réckstand loung, sinn dem Ronaldo an der Nospillzäit dach nach zwee Goler gelongen, sou datt Portugal mat 2:1 gewënnt.huet 2:3 géintverluer. De Match hat gutt fir d'Fransousen ugefaangen. De Giroud huet no 6 Minutten fir den 1:0 gesuergt an der 26. Minutt huet de Lemar fir den 2:0 gesuergt. Kolumbien huet allerdéngs dogéint gehalen a konnt kuerz drop duerch de Muriel op 1:2 verkierzen. No der Paus huet de Falcao op 2:2 ausgeglach. Kuerz viru Schluss huet den Arbitter een Eelefmeter fir d'Gäscht gepaff an dësen huet de Quintero verwandelt. Kolumbien gewënnt mat 3:2E Freideg den Owend gouf et fireng 0:3-Néierlag géint. Fir d'Gäscht hunn de Miranda an der 53. Minutt, de Coutinho per Eelefmeter an der 62. Minutt an de Paulinho an der 66. Minutt markéiert.D'war amat 1:0 iwwerleeën.