De Gilles Muller huet e Freideg beim ATP-Tournoi zu Miami am 2. Tour an 3 Sätz mat 6:4, 4:6 an 2:6 géint de Russ Mikhail Youzhny verluer.

Et war ee kuerzen Optrëtt vum Gilles Muller beim ATP-Tournoi zu Miami. No engem Fräilous am 1. Tour gouf de Lëtzebuerger Sportler vum Joer am 2. Tour eliminéiert. De Gilles Muller huet gekämpft a konnt sech géint de Russ Mikhail Youzhny den éischte Saz mat 6:4 sécheren. Am zweete Saz hat de Lëtzebuerger grouss Problemer mat sengem Service, normalerweis eng vun de Stäerkten, sou dass hie gläich 8 Mol e Breakball kasséiert huet. De Saz huet hien dann och mat 4:6 missen ofginn. Och am drëtte Saz huet de Lëtzebuerg net zu sengem Spill fonnt, hie verléiert dëse mat 2:6 an domadder och de Match.De Gilles Muller steet an der Weltranglëscht op der 28. Plaz de Mikhail Youzhny ass den 102..